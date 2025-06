RC - Dernières infos

Ver­nayaz amorce une réflexion sur une possible fusion avec Martigny

Ver­nayaz pourrait bien écrire un nouveau chapitre de son histoire communale. Mardi soir, la population était conviée à une séance publique d’information autour d’un potentiel projet de fusion avec Martigny. Une rencontre participative, destinée à partager l’état des lieux du dossier et à répondre aux préoccupations des citoyens.

Depuis plusieurs années, la question d’un rapprochement entre communes anime les débats en Valais. À Vernayaz, la réflexion prend un tournant plus concret : après un premier sondage mené en 2019, où 67% des sondés se disaient plutôt favorables à une fusion, la commune a organisé mardi soir une rencontre publique pour exposer les scénarios possibles et amorcer un processus participatif. Une démarche encore exploratoire, mais qui pourrait déboucher sur une fusion avec Martigny d’ici 2029.

Une préférence nette pour Martigny

Parmi les options étudiées, celle d’une fusion avec Martigny semble recueillir le plus de soutien. Deux autres pistes ont été évoquées : un regroupement entre les quatre communes de plaine – Évionnaz, Collonges, Dorénaz et Vernayaz- , ou un rapprochement avec la vallée du Trient. Mais ni l’une ni l’autre ne suscitent d’élan collectif. À l’inverse, la proximité fonctionnelle avec Martigny — au niveau du travail, des services, des infrastructures — paraît plus naturelle. La ville a également une expérience récente de fusion réussie avec Charrat.

Un processus participatif jusqu’en 2027

Les autorités ont insisté : rien n’est encore décidé. Une étude de faisabilité sera lancée à l’été 2025, financée par le Canton. Elle sera accompagnée d’ateliers participatifs en 2026. Si les conclusions vont dans ce sens, une votation populaire sera organisée début 2027. La fusion pourrait entrer en vigueur au 1er janvier 2029, en cas d’acceptation par les citoyens de Vernayaz et de Martigny, et validation par les autorités cantonales.

Préserver l’identité locale

Les quelques 150 habitants présents mardi ont exprimé plusieurs inquiétudes, notamment sur la perte d’identité de leur village. Le Conseil communal a tenu à les rassurer : le nom de Vernayaz ne disparaîtra pas, et une société villageoise pourrait être créée pour coordonner les activités locales.

Sur le plan politique, la loi ne permet pas de garantir un nombre défini d’élus pour Vernayaz dans la future entité. La commune mise donc sur une forte mobilisation électorale pour assurer une représentation locale.

/Julie Gay