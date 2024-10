RC - Dernières infos

Vendanges: quel est le rôle de l’Office des Vins Vaudois ?

Alors que les vendanges battent leur plein sur le canton de Vaud, l’Office des Vins Vaudois (OVV) travaillent en coulisse à la promotion des futurs nectars, et ce même au-delà des frontières cantonales.

À l’heure où les grappes de raisins passent des cèpes de vignes au pressoir, les futurs nectars vaudois de 2024 sont déjà mis en avant. C’est le rôle de l’Office des Vins Vaudois. Financé via des taxes étatiques, l’organisme contribue à faire connaitre les différents cépages à travers le canton et même au-delà des frontières cantonales.

Si la majorité de la production helvétique est localisée autour de l’arc lémanique, 80% des consommateurs se trouvent, quant à eux, outre-Sarine. Le travail autour du marketing du vin est donc important et alors que les outils à disposition sont de plus en plus liés au numérique, la petite équipe de trois personnes que forme l’OVV se doit de s’adapter.

On a évoqué cette question avec le directeur de l’Office des Vins Vaudois, Benjamin Gehrig. Il a commencé par évoquer la période importante que vivent actuellement les acteurs du vin vaudois : Les vendanges.

Ludovic Turin