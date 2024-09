RC - Dernières infos

VD : avis de disparition : Vincent W.

Depuis le vendredi 30 août 2024, Monsieur Vincent W., âgé de 44 ans et résidant principalement à Lausanne, a disparu de son chalet à Ste-Croix. Il ne s’est plus rendu à son poste de travail à Lausanne et ne donne plus de nouvelles à sa famille ni à ses proches. Malgré les importantes recherches mises en place, il n’a pas encore été retrouvé.

Monsieur Vincent est W. fragile psychologiquement. Il correspond au signalement suivant : 190 cm, peau blanche, corpulence moyenne, cheveux courts, châtains/gris, yeux bruns, porte une barbe et une moustache. Il possède une cicatrice de 5 cm environ sur la pommette gauche et la peau de l’un de ses pieds est complètement greffée.

La police ne possède pas d’informations quant aux vêtements qu’il portait sur lui depuis le 30 août.

Toutes les personnes pouvant fournir des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Centrale vaudoise police au +41 21 343 15 10 ou avec le poste de police le plus proche.