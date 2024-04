RC - Dernières infos

Vaud: renforcement de la prévention et des moyens de lutte contre les incendies de forêt

Un projet de révision de la loi forestière cantonale et de celle sur le service de défense contre l’incendie et de secours est soumis au Grand Conseil.

Par ailleurs, une nouvelle enveloppe de 4,2 millions de francs est proposée, dans le but d’acquérir du matériel et un équipement spécifique, ainsi que de couvrir la formation et l’instruction des sapeurs-pompiers vaudois.