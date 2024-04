RC - Dernières infos

Vaud poursuit sa lutte contre les nuisances sonores

Sont concernés les véhicules bruyants, non conformes ou modifiés. Menés depuis le printemps 2021, les contrôles vont se renforcer dans l’ensemble du canton, notamment dans les zones identifiées comme problématiques.

Par ailleurs, les infractions et comportements inadéquats, tels que faire vrombir le moteur en petite vitesse ou effectuer des circuits inutiles, seront sanctionnés plus fortement. L’an dernier, 91 retraits immédiats des plaques et 81 séquestres de véhicules ont été réalisés.