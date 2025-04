RC - Dernières infos

Vaud: nouvelle organisation du Conseil d’Etat dès le 1er juin

Le Conseil d’Etat vaudois a finalisé la composition des départements. Cette nouvelle organisation fait suite aux conclusions du rapport d’analyse externe effectué par Jean Studer au sein du Département des finances et de l’agriculture.

Dès le 1er juin, Christelle Luisier Brodard dirigera le département des finances, du territoire et du sport. Valérie Dittli est chargée de l’agriculture, de la durabilité et du climat, ainsi que du numérique. Nuria Gorrite sera à la tête des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines. Frédéric Borloz dirigera le département de l’enseignement, de la formation professionnelle et des relations avec les communes. Cette organisation doit permettre au Gouvernement de poursuivre son action au service de la population avec sérénité.