Vaud: mise en garde contre le « paracétamol challenge »

Populaire sur les réseaux sociaux, ce défi invite à avaler une dose massive de l’antidouleur, dans le but d’être hospitalisé le plus longtemps possible.

Maux de ventre, nausées, problèmes de coordination et peau jaune sont notamment les signes d’une intoxication. Le médecin cantonal vaudois invite à la vigilance. En cas de surdose, le foie peut être gravement endommagé. Par ailleurs, dans les cas extrêmes, l’abus de paracétamol peut entraîner la mort.