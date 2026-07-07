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Vaud : le canton veut mieux protéger ses ressources en eau

Le canton de Vaud renforce la protection de ses ressources en eau. Le Conseil d’État adopte un nouveau Plan sectoriel de protection des eaux pour la période 2026-2035.

Face au changement climatique, aux micropolluants et à la pression croissante des activités humaines, cette stratégie prévoit 23 mesures concrètes, notamment de renforcer la protection des eaux superficielles et souterraines, et de développer la prévention des pollutions, grâce à une meilleure identification des risques ainsi qu’à des actions de communication et de sensibilisation. Il vise ainsi à poursuivre la protection des écosystèmes aquatiques.

L’objectif est de mieux prévenir les pollutions, d’améliorer la qualité des cours d’eau, des lacs et des nappes phréatiques, tout en accompagnant les communes dans l’évacuation et le traitement des eaux. Ce plan s’inscrit dans une approche globale de gestion de l’eau, afin de préserver durablement cette ressource essentielle pour la population, la biodiversité et les écosystèmes.