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Vaud: le bilan intermédiaire du projet pilote de consensus parental dans l’Est Vaudois est positif

Un bilan intermédiaire positif pour le projet pilote de consensus parental dans l’Est Vaudois.

Lancé il y a 3 ans, le processus vise à protéger les enfants mineurs des difficultés rencontrées par leurs parents lors de séparation ou de divorce. Ce modèle favorise ainsi un règlement à l’amiable des conflits familiaux sous l’égide d’un ou d’une magistrat.

Fort de ce succès, le processus a été pérennisé dans la région, comme l’explique la Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse et l’Ordre Judiciaire Vaudois dans un communiqué. Un calendrier sera défini pour le déploiement dans le reste du canton, en vue de couvrir l’ensemble du territoire vaudois d’ici 2030.

LJ/c