RC - Dernières infos

Vaud: lancement de la campagne de prévention « C’est sa bouche, j’en prends soin »

Le canton de Vaud lance une action de prévention pour la santé bucco-dentaire.

Un pack comprenant une brosse à dents adaptée à l’âge, une brochure explicative et une lettre d’accompagnement sera envoyé aux familles de tout-petits dès le 20 mars prochain, journée mondiale consacrée à ce thème. L’objectif est de sensibiliser à l’importance de préserver la santé de la bouche et des dents dès le plus jeune âge.

Site internet pour plus d’informations: vd.ch/bouche