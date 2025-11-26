Vaud: La ministre de la santé Rebecca Ruiz démissionne

La conseillère d’Etat vaudoise Rebecca Ruiz démissionne. La ministre socialiste en charge de la santé et de l’action sociale a annoncé son départ du gouvernement pour le printemps prochain. Elle quitte le Château pour des raisons de santé.

La Lausannoise de 43 ans a connu des problèmes de santé cet été. Si elle a pu reprendre ses activités, elle a expliqué mercredi, lors d’un point presse, que ses ennuis de santé « entravaient » trop son travail.

Cette décision est « la seule responsable pour moi », mais aussi pour « respecter » une fonction qui nécessite « un engagement extrême », a-t-elle ajouté.

Rebecca Ruiz était entrée en 2019 au gouvernement vaudois, prenant la succession de Pierre-Yves Maillard. Elle a toujours occupé la tête du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).