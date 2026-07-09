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Vaud: interdiction de faire des feux et d’utiliser des engins pyrotechniques sur tout le territoire

Vaud interdit dès ce jeudi et jusqu’à nouvel avis de faire des feux en plein air ainsi que d’utiliser des engins pyrotechniques.

Les barbecues et autres grills à charbons sont interdits dans l’espace public. Seuls les emplacements fixes autorisés par les communes restent utilisables, sous réserve du respect de mesures de sécurité strictes, indique encore le canton dans un communiqué.

Des mesures justifiées par le risque d’incendie classé 4 sur 5, et la sécheresse qui touche l’ensemble de son territoire.

LJ/C