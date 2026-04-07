RC - Dernières infos

Vaud et Valais: les stations de ski tirent un bilan positif de la saison

Un début d’hiver compliqué, mais une saison finalement réussie pour les stations de ski vaudoises et valaisannes. À Télé-Villars-Gryon-Les Diablerets comme aux Portes du Soleil, la fin de saison vient confirmer la tendance.

Après un début d’hiver compliqué, les stations tirent finalement un bilan positif de la saison. Le manque de neige à Noël avait inquiété les professionnels, mais la situation s’est nettement améliorée dès le mois de janvier, avec des conditions plus favorables et une bonne fréquentation sur la suite de l’hiver. Côté valaisan, Le domaine des Portes du Soleil évoque une saison réussie, portée notamment par un or blanc satisfaisant, comme l’explique le directeur d’exploitation Enrique Caballero :

Un bilan encourageant donc, même si les stations restent attentives aux défis liés à l’enneigement en début de saison. Dans les Alpes vaudoises, Télé-Villars-Gryon-Les Diablerets est en passe de réaliser sa meilleure saison d’hiver. Une performance qui a surpris jusqu’à son directeur d’exploitation, Martin Debureau :

Télé-Villars-Gryon-Les Diablerets, tout comme Les Portes du Soleil en Valais, fermeront leurs installations ce dimanche 12 avril.

/JGA