RC - Dernières infos

Vaud: appel à témoins après une tentative de brigandage dans une station-service de Crissier

La police cantonale vaudoise lance un appel à témoins après une tentative de brigandage survenue à Crissier dans une station-service.

Mercredi 3 décembre vers 20h, un homme armé a tenté de se faire remettre la caisse par une employée avant de prendre la fuite, à bord d’une Opel Astra blanche. L’employée n’a pas été blessée et une enquête a été ouverte par le Ministère public.

Appel à témoins

Les personnes susceptibles de fournir des renseignements sont priées d’appeler le 021 343 15 10 ou de contacter le poste de police le plus proche.

Le signalement de l’auteur est le suivant : homme, type Europe de l’Est, 20-25 ans, environ 170 cm, corpulence normale, portait des vêtements noirs (bonnet, tour de cou, veste doudoune, pantalon de training), ainsi que des chaussures noires avec semelles blanches.