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Vaud 2050 : l’IA et le climat vont transformer en profondeur le marché du travail

L’intelligence artificielle et le changement climatique pourraient profondément transformer le marché du travail vaudois d’ici 2050. C’est ce que révèle l’étude prospective 2050 de Statistique Vaud, présenté vendredi matin à Lausanne. Face à ces mutations, le Conseil d’État veut anticiper les besoins en formation, préserver l’attractivité économique du canton et maintenir l’accès à la main-d’œuvre étrangère.

L’intelligence artificielle et le changement climatique vont profondément transformer le marché du travail vaudois d’ici 2050. C’est le constat dressé par une nouvelle étude prospective de Statistique Vaud, présentée vendredi matin à Lausanne. Dans certains secteurs, jusqu’à un quart des emplois pourraient fortement être modifiés ces prochaines décennies. Face à ces mutations, le canton veut anticiper les besoins en formation et accompagner les reconversions professionnelles.

Pour le Conseil d’État, l’enjeu principal n’est pas forcément la disparition des emplois, mais leur transformation. La conseillère d’État Isabelle Moret, cheffe du département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine nous détaille les mesures prévues pour accompagner cette transition.

À ce jour, plus d’un tiers des personnes actives du canton de Vaud sont issues de la main-d’œuvre étrangère. Un élément jugé essentiel au dynamisme économique du canton, notamment dans les secteurs en pénurie comme la santé, le social ou les métiers techniques. Mais cette dépendance pourrait devenir un défi dans les prochaines années, en raison notamment des changements importants qu’amèneront l’intelligence artificielle et le dérèglement climatique.

Selon le Conseil d’État vaudois, cette étude renforce encore l’importance de maintenir l’attractivité du canton et l’accès aux talents étrangers. La cheffe du département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine Isabelle Moret fait aussi le lien avec les objets fédéraux du mois de juin prochain.

Cette question devrait d’ailleurs s’inviter dans les débats autour des prochaines votations fédérales.

/LT