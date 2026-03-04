RC - Dernières infos

Vandalisme au gymnase de Burier : trois jeunes auditionnés

Lundi matin, 45 tags ont été découverts dans les locaux et sur les façades du gymnase de Burier à Tour-de-Peilz. Trois jeunes, âgés de 18 et 19 ans, ont été identifiés et auditionnés par la police.

Les graffitis, présents sur les murs, vitres, portes, casiers et même un écran de projection, ont été constatés dès l’ouverture du gymnase lundi dernier. Le soir-même, un jeune homme s’est présenté au poste et a reconnu être l’auteur de certains tags, affirmant avoir agi avec deux complices. Parmi eux, un étudiant de 18 ans scolarisé dans l’établissement et un autre de 19 ans ont été auditionnés ; ce dernier aurait fourni un badge d’accès à ses comparses.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile, confiée aux enquêteurs de la gendarmerie, tandis que les trois suspects ont été laissés libre à l’issue de leur audition.

/LT