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Vallon de They: la route de Chésery fermée en journée du 1er au 16 août

Les communes de Troistorrents et Monthey testeront cet été une restriction de circulation dans le Vallon de They. Pendant deux semaines, la route de Chésery sera fermée aux véhicules en journée et remplacée par un système de navettes gratuites.

Du 1er au 16 août 2026, la route de Chésery, au départ de Morgins, sera fermée à la circulation entre 8h30 et 17h dans le cadre d’une phase pilote menée par les communes de Troistorrents et Monthey. L’objectif est de réduire le trafic automobile dans le Vallon de They, particulièrement fréquenté durant la saison estivale.

Pour maintenir l’accès aux différents sites du vallon, aux départs de randonnées et aux restaurants d’alpage, des navettes gratuites circuleront toutes les 20 minutes depuis le parking gratuit de Val-Joie à Morgins. Cette mesure vise à améliorer la sécurité des usagers et à préserver la richesse naturelle du site.

Les autorités espèrent tirer des enseignements de ce test afin d’envisager une extension de la restriction à l’ensemble de la période estivale dès 2027.

/comm-jga