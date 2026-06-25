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Vallée d’Illiez: les trois communes valident le règlement de l’Etat-Major de conduite régional

Les trois communes qui composent la Vallée d’Illiez, à savoir Troistorrents, Val d’Illiez et Champéry, ont récemment validé le nouveau règlement intercommunal qui régit l’Etat-Major de conduite régional. Un organe de sécurité qui gère les catastrophes et met l’accent sur la prévention.

Troistorrents, Val d’Illiez et Champéry ont chacune validé en assemblée primaire ces dernières semaines, le règlement intercommunal qui régit l’Etat-Major de conduite régional de la Vallée d’Illiez. Des modifications qui permettent ainsi aux responsables de l’EMCR de pouvoir protéger et mieux réagir en cas de catastrophe dans la Vallée. Laurent Girard, chef de l’EMCR nous explique le but visé par ce nouveau règlement.

Laurent Girard occupe le poste de chef de l’Etat-Major de conduite régional depuis le 1er janvier 2026. Sa mission consiste notamment à mettre sur pied plusieurs mesures préventives et préparatoires pour différents scénarios avant même que les catastrophes, qu’elles soient naturelles ou non, ne touchent la Vallée et ses habitants.

La canicule qui touche la Suisse actuellement fait-elle partie de ces catastrophes qui pourraient amener l’EMCR à intervenir ? La réponse de Laurent Girard.

En revanche, si un incendie se déclare en raison de la canicule, l’Etat-Major de conduite régional n’interviendra pas sur le terrain. On retrouve Laurent Girard.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l’EMCR de la Vallée d’Illiez, toutes les informations se trouvent sur leur site internet.