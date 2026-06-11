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Validation définitive du plan d’affectation du parc d’activités de la Veyre-Derrey à Saint-Légier

Le plan d’affectation de la zone d’activités de La Veyre-Derrey entre en force à Saint-Légier.

Aucun recours n’a été déposé auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal cantonal rendu il y a un peu plus d’un mois, lequel rejetait l’ensemble des griefs formulés par les opposants. Cette décision marque une avancée majeure pour la Riviera. Le futur parc d’activités offrira aux entreprises régionales de nouvelles perspectives de développement local, tout en contribuant au maintien des emplois sur le territoire et à la création de nouvelles activités.