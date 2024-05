RC - Dernières infos

Valais/Wallis Promotion continuera de miser sur l’intersectionnalité et le tourisme quatre saisons

Valais/Wallis Promotion a présenté mardi matin sa stratégie 2025-2028. Sans grande révolution, elle continuera à défendre l’intersectionnalité et le tourisme quatre saisons, en comptant toujours sur le Chablais comme porte d’entrée du canton.

Valais/Wallis Promotion mise sur la continuité. L’entité a présenté sa stratégie pour les quatre prochaines années, mardi matin à Martigny. Une stratégie qui n’amorce pas de grande révolution. Au terme d’un hiver réjouissant, l’objectif est toujours de consolider la marque « Valais » en Suisse et à l’international, tout en encourageant l’intersectionnalité. Qu’il s’agisse d’agriculture, de tourisme, d’industrie ou encore de commerce, l’entité disposera de 11 millions de francs par an pour mener à bien sa mission, et ce, sur l’entièreté du canton.

Le Chablais fait d’ailleurs office de porte d’entrée du Valais, comme le rappelle Julien Moulin, président de Valais Wallis Promotion.

Le président Julien Moulin, qui fête sa première année à la tête de Valais/Wallis Promotion, a également souligné la nécessité d’encourager le tourisme quatre saisons. Le résident de Vollège met notamment en avant les qualités et les atouts que peuvent apporter les régions de plaine, au printemps et à l’automne.

Valais/Wallis Promotion a rappelé que l’an prochain serait une année spéciale, avec entre autres la tenue des championnats du monde de Mountain Bike, qui se tiendront durant deux semaines au quatre coins du canton.

