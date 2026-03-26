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Valais: une stratégie pour mieux valoriser le patrimoine archéologique cantonal

Le Valais se dote d’une stratégie cantonale archéologique. « ARCHEO 2030 » permettra de mieux structurer la connaissance, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine archéologique valaisan.

Initiée à la suite de deux postulats déposés ces dernières années au Grand Conseil, cette vision, unique en Suisse, se décline en cinq missions fondamentales : identifier, protéger, conserver, étudier et valoriser. Pour cela, de nombreuses mesures ont été définies, parmi lesquelles le développement de la fondation Pro Octoduro, à Martigny. Caroline Brunetti, archéologue cantonale.

Créée dans les années 1970, la Fondation Pro Octoduro a notamment contribué à la sauvegarde de l’amphithéâtre romain. Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente de la Ville, évoque les évolutions à venir pour la fondation.

Pour valoriser le travail des archéologues, plusieurs mesures concrètes ont été élaborées afin de permettre au public de découvrir les différentes trouvailles et collections issues du patrimoine historique valaisan. Pour Caroline Brunetti, cheffe de l’office cantonal concerné, il faut populariser l’archéologie auprès de chacune et chacun.

Vous dire encore que le site archéologique de fouilles « Insula 14 » de Martigny ouvre ses portes au public les mercredis après-midi, afin de permettre aux valaisannes et valaisans, non seulement de découvrir le travail des archéologues mais aussi de s’approprier leur patrimoine.