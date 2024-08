RC - Dernières infos

Valais: une rentrée scolaire sous le signe des fondamentaux et du numérique

En Valais, la rentrée scolaire s’accompagne de nouvelles mesures pour renforcer la qualité de l’enseignement, avec un focus sur les fondamentaux, le numérique et la collaboration avec les parents.

À l’occasion de la rentrée scolaire lundi, le canton du Valais a dévoilé vendredi une série de mesures et de priorités visant à renforcer la qualité de l’enseignement. Face aux défis persistants comme la pénurie d’enseignants et la transition des élèves vers le monde du travail, les autorités mettent l’accent sur trois axes principaux : l’intégration du numérique, la collaboration accrue avec les parents et l’acquisition des « fondamentaux ». Si lire, écrire et calculer reste la priorité éducative du canton, les efforts se concentrent aussi sur un accompagnement bienveillant des éleves. Un accompagnement qui passe notamment par la présence d’enseignants spécifiques. Les précisions du chef du service de l’enseignement, Jean-Philippe Lonfat :

Quelque 46’500 enfants feront leur rentrée scolaire lundi en Valais. Les élèves seront plus nombreux à l’école primaire avec 500 inscrits supplémentaires. Les effectifs restent en revanche stables pour le cycle d’orientation et le secondaire II.

Ecoutez l’entretien complet avec Jean-Philippe Lonfat :

Ecoutez l’entretien du chef du département de la formation et de l’économie, Christophe Darbellay :

/Julie Gay