Valais: une journée pour agir pour la santé

Promotion Santé Valais organise ce mercredi à Sion une journée cantonale de promotion intitulée « Agir sur les milieux, soutenir la santé ».

Cette initiative tend à questionner sur les problématiques que l’on peut rencontrer dans le domaine de la santé en 2025 par le biais de conférences mais aussi des ateliers. Une journée destinée à un public bien spécifique comme nous le confirme Emilie Morard Gaspoz, coordinatrice du programme d’action cantonal « Agir pour sa santé ».

www.promotionsantevalais.ch