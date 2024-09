RC - Dernières infos

Valais: une campagne pour sensibiliser les proches des personnes dépendantes au jeu excessif

Promotion Santé Valais veut sensibiliser l’entourage des personnes dépendantes au jeu excessif d’argent.

Pour ce faire, l’association lance dès ce lundi une campagne avec ce slogan :« Son jeu ne vous amuse plus ? ». Une manière de toucher les 50’000 proches de joueurs et joueuses du canton et ainsi de leur permettre de parler, ou se tourner vers des aides spécialisées.

Aline Florey, collaboratrice économique au service valaisan de l’action sociale

La campagne sera déclinée sur plusieurs volets, avec notamment la présence d’un stand à la Foire du Valais. Un site spécialisé a également été mis sur pied, lequel comprend entre autres un test d’auto-évaluation afin de savoir comment déceler les signes d’une addiction au jeu chez un proche.

Romaine Darbellay, responsable du programme cantonal de prévention du jeu excessif à Promotion Santé Valais.