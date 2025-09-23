RC - Dernières infos

Valais: un musée d’art urbain en plein air

Une application pour découvrir les différentes œuvres d’art urbain sur le territoire valaisan. C’est ce qu’a développé l’association Art Valais.

Elle est née il y a plus de 20 ans à l’initiative d’un artiste, Jasm One, de son vrai nom Issam Rezgui. Habitant le canton, il a créé l’association qui a notamment permis à plusieurs villes valaisannes d’obtenir des murs où les taggeurs pouvaient venir s’adonner à leur art en toute légalité. Il a également voulu mettre sur pied « le plus grand musée à ciel ouvert » du monde… Explications d’Issam Rezgui, président d’Art Valais.