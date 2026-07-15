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Valais: un document qui s’intéresse au vieillissement à domicile

« Vieillir à domicile » : c’est le nom de la nouvelle brochure imaginée par l’AVALEMS, l’association valaisanne des établissements médico-sociaux.

En collaboration avec Pro Senectute, Fondation qui se préoccupe du bien-être des aînés à partir de 60 ans, plus de 50 EMS du canton ont récolté les questions en lien avec le vieillissement à domicile. En résulte une brochure qui ouvre le dialogue et qui donne quelques pistes de réflexion. Un document qui suit une première publication de 2025 comme nous le rappelle Camille-Angelo Aglione, Directeur de l’AVALEMS.

avalems.ch