Valais: un dispositif pour encourager l’inclusion par la culture

Le Valais lance un nouveau dispositif pour renforcer l’accès à la culture en favorisant l’inclusion de toutes les populations. Un programme ambitieux et voué à durer, mené par le Service de la Culture et celui de l’Action Sociale.

Ce nouveau dispositif s’intitule « Culture et cohésion sociale ». A travers des appels à projets, le but est de renforcer encore plus l’accès à la culture et le lien social en favorisant l’inclusion des populations les plus précaires, ou qui n’ont tout simplement pas accès aux Théâtres, musées et autres institutions culturelles. Jérôme Favez, chef du service de l’action sociale nous explique comment ce dispositif a vu le jour.

Le premier volet, « Croisées », concerne des initiatives culturelles innovantes visant à promouvoir l’inclusion sociale. Le second, intitulé « Objectif culture inclusive », accompagne les structures culturelles dans leur transformation pour devenir plus accessibles et ouvertes à tous. Les précisions d’Alain Dubois, chef du service valaisan de la culture.

Un projet qui débute cette année, et qui ne va pas s’arrêter. C’est en tout cas le souhait d’Alain Dubois.

Les intéressés ont donc jusqu’au 15 février pour déposer leur projet en ce qui concerne le premier volet, et le deuxième se terminera en mai. Toutes les informations et les dépôts se font sur le site vs-myculture.ch.