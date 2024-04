RC - Dernières infos

Valais: trois morts et trois blessés dans le crash d’un hélicoptère dans la région du Petit Combin

Nouveau drame en Valais. Un hélicoptère s’est abimé mardi matin dans la région du Petit Combin. Le bilan est lourd, trois morts et trois blessés sont à déplorer.

Un hélicoptère s’est écrasé mardi matin dans la région du Petit Combin, en Valais. Alors qu’il devait déposer quatre skieurs et leur guide sur un sommet de 3668 mètre, l’appareil a glissé dans la pente nord pour une raison qui l’enquête devra déterminer.

Le bilan est lourd, trois morts et trois blessés sont à déplorer. 7 hélicoptères d’Air Glacier, Air Zermatt et de la REGA ont été mobilisés sur le site. Le SESE (Service suisse d’enquête de sécurité) a ouvert une enquête de sécurité afin de déterminer les causes de l’accident.