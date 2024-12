RC - Dernières infos

Valais : Saisie exceptionnelle d’artéfacts archéologiques

Une saisie exceptionnelle d’artéfacts archéologiques a été faite en Valais.

Les forces de l’ordre ont procédé en mai dernier à l’interpellation d’un individu. Lequel a été surpris en flagrant délit de recherche illégale d’objets archéologiques à l’aide d’un détecteur de métaux sans autorisation. Les investigations ont permis de découvrir une quantité impressionnante de témoins inestimables de l’histoire du canton, datant notamment de l’âge du Bronze. L’enquête a également permis d’arrêter un second individu qui s’adonnait aux mêmes pratiques.

Pour rappel, cette activité constitue une infraction grave à la loi fédérale sur le transfert de biens culturels ainsi qu’aux bases légales cantonales sur la protection de la nature, du paysage et des sites. Par ailleurs, en raison de leur valeur historique, ces objets appartiennent au patrimoine commun et non à des intérêts privés.