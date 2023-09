RC - Dernières infos

Valais : présentation de la stratégie de prévention et promotion de la santé horizon 2030

Le Valais a élaboré sa stratégie de prévention et promotion de la santé, horizon 2030. Le canton a pour objectifs d’améliorer la santé et le bien-être de la population, d’encourager les comportements sains, et de freiner l’augmentation des coûts.

Cinq axes d’interventions prioritaires ont été retenus parmi les enjeux actuels de santé publique. Il s’agit de l’alimentation et l’activité physique, la santé psychique, la santé sexuelle, les dépistages et la prévention contre les conduites addictives.

Le Canton mentionne en outre que certains indicateurs sont devenus de plus en plus préoccupants ces 20 dernières années : le tabagisme, l’alcoolisme, l’obésité et le diabète.