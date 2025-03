RC - Dernières infos

Valais: Mathieu Moser nommé à la tête du nouvel Office de l’éducation numérique

Actuellement directeur des Ecoles de l’Arpille et domicilié à Salvan, il prendra la direction de cet office nouvellement créé dès le 1er juin.

Il aura pour mission de piloter et coordonner la mise en œuvre de la stratégie de l’éducation numérique. Laquelle vise à promouvoir une culture et une citoyenneté numérique pour tous, et doit garantir une équité d’accès aux savoirs et au matériel numérique pour tous les élèves.