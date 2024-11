RC - Dernières infos

Valais: les étudiants en soins infirmiers ES privés de stages à Monthey et Rennaz

Les étudiants en soins infirmiers ES du Valais ne peuvent pas faire leurs stages à proximité, dans les hôpitaux de Monthey et Rennaz. Un postulat de Sandra Cretton et Laurent Rey demande une solution.

Les étudiants en soins infirmiers ES du Valais se heurtent à une difficulté inattendue : ils ne peuvent pas effectuer leurs stages pratiques dans les hôpitaux de Monthey et Rennaz, malgré la proximité de ces établissements. Depuis 2017, deux pôles de formation en soins infirmiers ES ont été créés dans le canton, à Viège et à Monthey, pour répondre à la demande croissante de personnel soignant qualifié. Cependant, certains estiment incohérent que les étudiants formés à Monthey, à quelques pas de l’hôpital gériatrique de la ville, n’aient pas accès à ces structures pour leur formation pratique. Les députés Sandra Cretton et Laurent Rey ont ainsi déposé un postulat, demandant au Conseil d’État. Les précisions de la vionnéroude Sandra Cretton :

Le postulat concernant les stages ES devra finalement encore attendre. Avec le retard accumulé dans le calendrier parlementaire, Sandra Cretton précise que le sujet ne sera discuté qu’en décembre.