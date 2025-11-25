RC - Dernières infos

Valais : L’éducation numérique prend forme sous la conduite du Martignerain Mathieu Moser

À la tête du nouvel Office cantonal de l’éducation numérique depuis le 1er juin dernier, le Martignerain Mathieu Moser pilote la mise en œuvre de la stratégie de l’éducation numérique du Valaisanne. Plus de cent jours après son entrée en fonction, il dresse un premier bilan des défis et priorités liés à la transformation digitale de l’école.

Depuis le 1er juin dernier, le Martignerain Mathieu Moser est le nouveau chef de l’office valaisan de l’éducation numérique. Ce nouvel office, rattaché au Service de l’enseignement, a pour mission de coordonner la mise en œuvre de la stratégie numérique cantonale : promouvoir une culture et une citoyenneté numérique pour tous, et garantir une équité d’accès aux outils et aux savoirs digitaux.

Auparavant directeur des Écoles de l’Arpille – qui comprennent celles de Martigny-Combe, Bovernier, Finhaut, Salvan et Trient – et fort de quatorze ans d’expérience dans l’enseignement, le valaisan de 37 ans va amener son expertise du terrain. Plus de 100 jours après ses débuts, nous avons fait le point avec Mathieu Moser, chef de l’office de l’éducation numérique valaisan.

/LT