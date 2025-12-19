RC - Dernières infos

Valais: Le Grand Conseil valide le budget cantonal 2026

Le budget 2026 du Canton du Valais a été accepté vendredi par le Grand Conseil. Il boucle sur un excédent de recettes de 2,4 millions de francs.

Le Grand Conseil valaisan a validé vendredi le budget cantonal 2026 par 108 voix contre 19 et une abstention. Seul le Parti socialiste a voté contre. Le budget prévoit un excédent de 2,4 millions de francs et atteint un volume total de 4,77 milliards de francs, en hausse de 4,7%.

Pour respecter le double frein à l’endettement, le Parlement a limité le renchérissement à 0,3%, permettant une économie de 3,2 millions de francs, et a renoncé à la création de 20 équivalents plein temps au sein de l’administration cantonale. Le niveau des investissements est fixé à 529 millions de francs brut.

/jga-ats