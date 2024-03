RC - Dernières infos

Valais: le « Digital Cleanup Day » s’invite au Grand Conseil

La journée du nettoyage numérique, c’est samedi en Valais. Appelée « Digital Cleanup Day », elle vise à sensibiliser la population à l’impact environnemental de l’industrie numérique.

L’industrie du numérique est responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Son impact environnemental est considérable. Dans le but de sensibiliser la population valaisanne, la journée du nettoyage numérique se tiendra samedi.

Durant la semaine, la thématique a été abordée, notamment mardi au sein du Grand Conseil, sous l’impulsion de la députée, Magali Di Marco. La Chorgue a animé un atelier de nettoyage numérique en compagnie d’une dizaine de ses collègues. Objectif : éliminer toutes les données inutiles de leurs appareils, téléphones, tablettes ou ordinateurs.

Magali Di Marco est revenue sur cet atelier qu’elle a animé au Grand Conseil.

Autre action menée, celle d’une collecte de smartphones usagés. En collaboration avec l’Association « No Obsolescence Programmée » et la Fondation St-Hubert, elle vise à recycler ceux qui ne sont plus utilisés. Les explications de Magali Di Marco.