RC - Dernières infos

Valais: interdiction générale d’allumer du feu en plein air

En raison d’un très fort danger d’incendie, le Valais décrète une interdiction générale d’allumer du feu en plein air, à compter de ce mardi.

Dans les espaces privés en zone urbaine, les grillades restent autorisées sous certaines conditions strictes. Il est demandé à la population de suivre les consignes des autorités communales et de tout entreprendre pour préserver les forêts, prairies, mayens et zones d’habitation contre des incendies. Les organes officiels de contrôle dénonceront les contrevenants éventuels à l’autorité compétente.

En cas d’incendie, agir selon le principe : Alarmer (118) – Sauver – Eteindre

Plus d’informations sur le site de l’Etat du Valais