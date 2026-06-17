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Valais: escroquerie aux faux policiers – plusieurs auteurs interpellés

Plusieurs auteurs d’escroquerie aux faux policiers ont été interpellés en Valais.

Grâce à la vigilance d’habitants lésés de Dorénaz, Collonges et Torgon, la police cantonale est parvenue à interpeller les 8 et 15 juin derniers cinq individus, âgés entre 18 et 25 ans, lesquels ont été placés en détention provisoire. Le Ministère public a ouvert des instructions pour ces différentes affaires. En l’état actuel de la procédure, les personnes concernées demeurent au bénéfice de la présomption d’innocence.

17 juin 2026

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