Valais: Emmanuelle Kerwien-Jacquier nommée première infirmière cantonale

Le Conseil d’État valaisan a nommé Emmanuelle Kerwien-Jacquier au poste de première infirmière cantonale. Un nouveau rôle stratégique pour renforcer les soins infirmiers et la relève en Valais.

C’est une première en Valais. Le Conseil d’État a désigné Emmanuelle Kerwien-Jacquier comme infirmière cantonale, un poste nouvellement inscrit dans la loi sur la santé après l’acceptation d’une motion par le Grand Conseil valaisan.

Infirmière HES de formation, aujourd’hui maître d’enseignement à la Haute école de santé de la HES-SO Valais-Wallis à Viège, elle entrera en fonction le 1er juin 2026 au Service de la santé publique.

Âgée de 37 ans, elle aura pour mission d’accompagner le développement des soins infirmiers dans le canton, avec un accent particulier sur la formation, la relève et l’attractivité des métiers de la santé.

