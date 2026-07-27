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Valais: du théâtre dans 13 villages du canton

Un nouveau projet culturel a vu le jour cet été en Valais: il s’agit de “Scènes de villages”.

Ce concept, issu d’une collaboration entre les communes hôtes et une société de production active dans le monde de la culture, propose un spectacle itinérant dans 13 communes et villages du Valais, dont Val-d’Illiez, Troistorrents et Champéry. Le public pourra découvrir à cette occasion une pièce intitulée “Les Figurants”, pièce mise en scène par le comédien valaisan Fred Mudry.

www.scenesdevillages.ch