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Valais: des carnets de coloriage qui s’animent pour présenter les métiers de l’hôtellerie et de restauration aux enfants

Des carnets de coloriage interactifs pour découvrir les métiers de l’hôtellerie-restauration. C’est le projet de différentes associations valaisannes du secteur, qui souhaitent dépoussiérer l’image de ces professions.

Ils avaient déjà lancé un manga destiné aux adolescents pour valoriser les métiers de l’hôtellerie et de la restauration. Place maintenant aux carnets de coloriage interactifs. L’association Hôtel et Gastro Formation – qui regroupe plusieurs associations du secteur en valais – a dévoilé lundi ce nouveau projet ludique et éducatif. Grâce à une application sur smartphone, les dessins prennent vie une fois coloriés, permettant aux enfants de 4 à 9 ans d’explorer les différentes tâches et fonctions des professionnels du secteur. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la campagne de valorisation des métiers de l’hôtellerie-restauration menée notamment par GastroValais et l’Association hôtelière du Valais. Son directeur Beat Eggel.

Le directeur de Gastro Valais, Stève Delasoie, a d’ailleurs un objectif bien à lui avec cette campagne.