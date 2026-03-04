RC - Dernières infos

Valais : Clap de fin pour l’Abobo en 2026

L’abonnement culturel valaisan Abobo ne sera pas renouvelé après sa quatrième saison. La coopérative évoque une baisse du nombre d’abonnés et un modèle financier devenu fragile hors contexte Covid.

Lancé en 2022 en pleine pandémie, Abobo réunissait jusqu’à 53 lieux culturels à travers le canton. Soutenu par des fonds de transformation Covid de la Confédération et du Canton, le projet visait à ramener le public dans les salles et à faciliter l’accès à la culture. En quatre saisons, plus de 800 événements ont été proposés, de Brig à Monthey, avec des extensions cinéma et des partenariats de transport.

Si les objectifs initiaux ont été atteints, la coopérative estime aujourd’hui que le modèle n’est plus viable sans subventions suffisantes. Les abonnés actuels seront accueillis jusqu’à l’échéance de leur abonnement.

/LT