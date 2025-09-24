RC - Dernières infos

Valais : Avis de disparition – Lorenzo G.

A la demande de la famille, nous vous prions de diffuser l’avis de disparition suivant :

Le dimanche 21 septembre 2025, aux alentours de 9 heures, Lorenzo G., âgé de 26 ans, a eu un dernier contact téléphonique avec un membre de sa famille. Il aurait déclaré entreprendre une randonnée. Depuis, il n’a plus été revu. Vu pour la dernière fois à Brigue.

Signalement : 170 cm – 174 cm, corpulence mince, cheveux courts et raides châtain clair, yeux bleus, barbe de trois jours. Aucune information quant à l’habillement n’a pu être obtenue.

Les personnes pouvant fournir des informations sont priées de prendre contact avec la Police cantonale au 027 326 56 56.