RC - Dernières infos

Valais : Avis de disparition – Lorenzo G.

A la demande de la famille, nous vous prions de diffuser l’avis de disparition suivant :

Le dimanche 21 septembre 2025, aux alentours de 9 heures, Lorenzo G., âgé de 26 ans, a eu un dernier contact téléphonique avec un membre de sa famille. Il aurait déclaré entreprendre une randonnée. Depuis, il n’a plus été revu. Vu pour la dernière fois à Brigue.

Signalement : 170 cm – 174 cm, corpulence mince, cheveux courts et raides châtain clair, yeux bleus, barbe de trois jours. Aucune information quant à l’habillement n’a pu être obtenue.

Les personnes pouvant fournir des informations sont priées de prendre contact avec la Police cantonale au 027 326 56 56.

24 septembre 2025

Comments are closed.