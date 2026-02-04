RC - Dernières infos

Valais: achats-tests d’alcool et de produits nicotinés 2025 peut mieux faire

La campagne cantonale d’achats-tests d’alcool et de produits nicotinés 2025, effectuée par Promotion santé Valais a livré ses résultats. Les établissements publics valaisans peinent toujours à demander la carte d’identité aux jeunes.

En Valais, la campagne d’achats-tests 2025 est terminée : quatre établissements sur dix ont demandé une pièce d’identité aux jeunes testeurs… Trop peu estime Promotion santé Valais qui rappelle que ces contrôles ont pour but de protéger la jeunesse. Des résultats qui révèlent aussi que 76% des établissements publics contrôlés ont respecté la limite d’âge en vigueur pour la vente d’alcool et 74% pour les produits nicotinés. Ces résultats soulignent la nécessité de renforcer non seulement la sensibilisation, mais également la répression. Une nouvelle campagne sur trois ans va être menée, les explications de Sébastien Blanchard, responsable de projet à promotion Santé Valais.

Grâce aux nouvelles bases légales fédérale relatives aux achats-tests ceux-ci auront plus de poids et des sanctions pourront être appliquées. Linda Bapst, cheffe de service et chimiste cantonale au Service de la consommation et affaires vétérinaires du Valais.

Notez encore que les commerces situés à proximité des 37 cycles d’orientation du canton seront testés entre 2026 et 2028.