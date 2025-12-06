RC - Dernières infos

Val-d’Illiez: une pétition contre la suppression d’un bus scolaire

Une pétition a été lancée à Val-d’Illiez pour lutter contre la suppression d’un bus scolaire. Une décision de la commune, motivée selon elle, par la volonté de valoriser le train. Des parents pointent du doigt le manque de sécurité des alternatives proposées.

Initié par les parents d’élèves concernés, le texte met en lumière plusieurs points qu’ils jugent problématiques. Parmi eux, les alternatives proposées par l’exécutif : emprunter les chemins pédestres pour se rendre à l’arrêt de train. Parmi eux, les alternatives proposées par l’exécutif : emprunter les chemins pédestres pour se rendre à l’arrêt de train. Ce qui ne convient pas à l’une des mamans à l’origine de la pétition, Tania Oliveira e Silva, dont deux des enfants sont scolarisés à l’école de Val-d’Illiez.

Le manque de communication de la commune en amont de cette mesure est aussi un point qui les fait grincer des dents. C’était pourtant un choix délibéré de la Municipalité. Ismaël Perrin, président de Val-d’Illiez.

Pour la Municipalité, le but de cette démarche est de valoriser le train, afin d’éviter d’avoir un doublon en termes de mobilité scolaire. Vous dire encore qu’une discussion a eu lieu cette semaine entre les deux parties, et que certains parents ont prévu de se rencontrer en début de semaine prochaine, pour échanger autour de cette modification qui leur a été imposée.