Val d’Illiez: une journée découverte pour inaugurer les rénovations en faveur des personnes handicapées du couvert de Frâchette

Une journée découverte était organisée ce vendredi à Champoussin sur la commune de Val d’Illiez, par l’association de la vallée Access4all.

Cette association a pour mission de rendre la Région Dents du Midi accessible aux personnes en situation de handicap. Et c’est dans ce but qu’elle a organisé cette journée afin d’inaugurer le nouveau couvert de Frâchette, un lieu de rencontre qui peut être loué auprès de la commune. La commune qui apprécie et encourage justement cette collaboration avec l’association Access4All. Ismaël Perrin, président de Val d’Illiez.

Et pour y permettre une meilleure accessibilité des personnes en situation de handicap, des rénovations ont en effet été réalisées. Carole Perrin, présidente de l’association Access4all.

A cette occasion, un véhicule électrique adapté a également été présenté, afin de permettre aux personnes avec des besoins spécifiques d’aller se balader en toute sécurité sur les sentiers alentours. Et c’est grâce à son expérience personnelle qu’un des membres de l’association, Pascal Borrat-Besson, a monté l’entreprise Rando E-motion et gère désormais ces véhicules.