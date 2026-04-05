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Val d’Illiez: un chalet détruit par les flammes, aucun blessé à déplorer

Un incendie a totalement détruit un chalet dans la nuit de samedi à dimanche sur la commune de Val d’Illiez.

Pour une raison encore inconnue, le feu s’est déclenché aux alentours de 21h45 et a nécessité l’intervention d’une cinquantaine de pompiers des CSI des Dents-du-Midi, du Chablais et du Haut-Lac, ainsi que la police cantonale valaisanne. Cette dernière indique également que l’incendie n’a pas fait de blessé.