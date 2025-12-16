RC - Dernières infos

Val-d’Illiez: un budget déficitaire validé par l’assemblée primaire

L’assemblée primaire de Val-d’Illiez a validé son budget 2026, marqué par un déficit de plus de 600’000 francs. La commune mise toutefois sur 2 millions d’investissements et une bonne marge d’autofinancement.

L’assemblée primaire de Val-d’Illiez a approuvé ce lundi le budget 2026. Un budget déficitaire de plus de 600’000 francs, qui a suscité certaines inquiétudes auprès des citoyens présents. L’un d’eux a même mentionné une potentielle mise sous tutelle d’ici 15 ans, si la commune continue dans cette voie. Des craintes que peut comprendre le président Ismaël Perrin, qui souhaite tout de même rassurer les habitants de Val-d’Illiez.

Les investissements se montent à près de 2 millions de francs. Parmi eux, des travaux de rénovation et d’entretien du centre scolaire ou encore l’étude d’une crèche – UAPE (unité d’accueil de la petite enfance). Pour le président de Val-d’Illiez, il est nécessaire de recommencer à investir.

La bonne nouvelle vient de la marge d’autofinancement, estimée à plus de 460’000 francs. La Municipalité a annoncé vouloir mener une réflexion approfondie en 2026 sur les mesures d’économies possibles, en collaboration avec la commission des finances. On retrouve Ismaël Perrin.