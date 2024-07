RC - Dernières infos

Val d’Illiez: l’eau potable de la commune est polluée

L’eau de la commune de Val d’Illiez est impropre à la consommation.

En cause, une pollution bactérienne qui touche le réseau et particulièrement le village. Les autorités recommandent de ne plus consommer l’eau du robinet ou de la faire bouillir si nécessaire. L’administration communale indique continuer ses recherches pour identifier la source de pollution. Les résultats sont attendus prochainement. Pour plus d’informations, le site de la commune est à disposition.