Une surprise de taille pour le 100 000e visiteur du Fort de Chillon

Le Fort de Chillon a célébré son 100 000e visiteur ce dimanche… Avec un cadeau unique et inattendu.

Dimanche matin, le Musée Fort de Chillon a fêté l’arrivée de son 100 000e visiteur en grande pompe. Madame Fatima Batista, accompagnée de son mari et de son fils, a été accueillie par une explosion de confettis à l’entrée du musée. La famille, venue de Vevey pour profiter d’une journée pluvieuse, a reçu un sac à dos, fabriqué à partir de toiles militaires recyclées par l’entreprise Nine June de Villeneuve. À l’intérieur, une sélection de produits suisses emblématiques, tels que des verres Alpinte Glass, des biscuits Wernli, des sirops Morand, des vins de Martial Neyroud, des cosmétiques Zizania, et même un repas offert par le Casino Barrière de Montreux.

La famille veveysane a affirmé se réjouire de revenir prochainement pour découvrir la plaque commémorative portant le nom de Madame Batista.