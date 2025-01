RC - Dernières infos

Une stratégie touristique 4 saisons à Ormont-Dessous et Leysin

Les communes d’Ormont-Dessous et Leysin ont présenté jeudi soir aux Mosses leur nouvelle stratégie touristique. Pensée comme un « changement d’imaginaire », cette stratégie est participative et inclut la population dans ses réflexions.

L’objectif est de faire émerger une vision de l’avenir plus durable et inclusive, qui soit bénéfique autant aux habitants qu’aux visiteurs. Les deux communes des Alpes vaudoises se dirigent vers un tourisme 4 saisons, comprenant plusieurs projets de diversification touristique. Au programme : augmentation de l’enneigement, développement du VTT et création d’un bassin naturel pour la baignade. Elles espèrent ainsi générer des retombées économiques avec une valeur ajoutée sociale.

Ce tourisme 4 saisons passe par un enneigement mécanique, des explications de Jean-Marc Udriot, syndic de Leysin.

La stratégie prévoit de mettre en réseau les différents villages des deux communes, comme l’explique la syndique d’Ormont-Dessous, Gretel Ginier.

A noter que la commune avait retiré son projet d’installer 177 canons à neige en octobre dernier. La raison: le tracé initial traversait des terrains soumis à des mesures de protection.